Xbox Series X: Vollständige Spezifikationen offiziell vorgestellt // Videos

Mit dem Titel „Die Technologie hinter der nächsten Konsolengeneration“ veröffentlichte Microsoft jüngst einen ausführlichen Artikel zur kommenden Xbox Series X, deren Veröffentlichung für das diesjährige Weihnachtsgeschäft vorgesehen ist. Unter anderem erhaltet ihr Einblicke in den Entwicklungsprozess des neuen Geräts oder auch in die Design-Entscheidungen, die „die nächste Generation des Gaming definieren“.

Auszeichnen soll sich die Xbox Series X durch drei „primäre Charakteristika“: Leistung, Geschwindigkeit und Kompatibilität. In Bezug auf Erstgenanntes setzt Microsoft abermals auf den Chip-Hersteller AMD. Sebastian Nussbaum, Corporate Vice President & Senior Fellow, Semi-Custom Products and Technologies​ beim Unternehmen, gibt zum Beispiel an, dass die Konsole „ein Spielplatz technischer Innovationen für jeden Entwickler“ sei, was vor allem der „schieren Kraft des eigens angefertigten Prozessors zu verdanken [ist], der von einer 8-Kern-AMD-Zen-2-CPU und einer RDNA-2-Class-GPU angetrieben wird“. Nussbaum weiter:

Xbox Series X ist der größte Generationen-Sprung eines SOC [System of a Chip] und API-Designs, den wir bisher zusammen mit Microsoft realisiert haben. Xbox Series X wird ein Leuchtturm der technischen Innovationsführerschaft für diese Konsolengeneration sein und wird die Innovation im gesamten DirectX-Ökosystem in diesem und im nächsten Jahr vorantreiben.

Spezifikationen der Xbox Series X

Im weiteren Verlauf des Artikels werden schließlich die detaillierten Hardware-Spezifikationen aufgeführt, die für die Leistung der Xbox Series X verantwortlich sein sollen (in diesem Zusammenhang sei auch auf den Technologie-Duden von xbox.com verwiesen):

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Memory: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth: 10 GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s

Expandable Storage: 1 TB Expansion Card

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 FPS, bis zu 120 FPS

Für weitere Details und Erläuterungen verweist Microsoft auf das fast halbstündige Video von Digital Foundry, in dem unter anderem eine frühe Portierung von Gears 5 sowie weitere Möglichkeiten der neuen Konsole gezeigt werden. Darüber hinaus ist „das größte [...] Feature von Xbox Series X“ zu sehen: Die Unterstützung von Hardware-beschleunigtem DirectX-Raytracing anhand einer technischen Demo von Minecraft.

Quick Resume und Spielkompatibilität

Weitere Abschnitte des aktuellen Artikels drehen sich um verringerte Latenzzeiten, die Abwärtskompatibilität und die neue Quick-Resume-Technologie (Demo-Video). Letzteres erlaubt es euch, nicht nur ein Spiel jederzeit und an einer beliebigen Stelle fortzusetzen, sondern mehrere (aktuell ist von „mindestens drei“ die Rede):

Mit Quick Resume setzt du Spiele mit einem Knopfdruck fort und springst sofort an die Stelle zurück, an der du aufgehört hast – und zwar bei mehreren Titeln gleichzeitig.

Hinsichtlich der Spielkompatibilität in Bezug auf Xbox-One- und Xbox-360-Titel heißt es vom Konzern, dass sich die verbesserte Hardware der Xbox Series X natürlich bemerkbar machen wird. Als Beispiele werden verbesserte Boot- und Ladezeiten, stabilere Bildraten, höhere Auflösungen und eine verbesserte Bildqualität genannt.

Und Spiele sind nur ein Teil des großen Ganzen: Generationsübergreifendes Gaming bedeutet bei Xbox auch, dass du deine Spielstände behältst und dein Xbox-One-Zubehör weiterhin nutzen kannst. Dein gesamtes Spielevermächtnis geht mit dir in die nächste Generation.

Abschließend könnt ihr euch ein weiteres offizielles Video anschauen, das einen Vergleich der Ladezeiten zwischen Xbox One X und Xbox Series X darstellt.