GG-Rückblick KW 11/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 11: Rückblick von Sonntag, 8. März, bis Samstag, 14. März 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Vor wenigen Tagen startete der Aufruf in Bezug auf unser neues Let's Play, bei dem der GG-Chefredakteur Total War - Warhammer 2 spielt und das einige Besonderheiten in Form von User-Beteiligungen bereithält. Während wir uns Iron Harvest als Preview angeschaut haben, könnt ihr euch zu den beiden herausfordernden Titeln Nioh 2 und Ori and the Will of the Wisps die Tests anschauen/durchlesen. Zu Letzterem ist außerdem eine Stunde der Kritiker erschienen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die E3 2020 abgesagt – diese Meldung interessierte euch besonders, auch wenn es in den Kommentaren teils um gänzlich andere Dinge ging. Dass eine Klage bezüglich der Joy Cons von Nintendo vor Gericht landet, CD Projekt Red an einem neuen The-Witcher-Spiel arbeitet oder auch, welche die meistverkauften Spiele-Marken des vergangenen Jahrzehnts sind, interessierte euch neben manch anderen Themen ebenfalls. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 15. März (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Welche Spiele im März erscheinen, erfahrt ihr in einer entsprechenden Plus-Galerie. Erschienen sind darüber hinaus zwei User-Artikel sowie der Spiele-Check zu Rimworld:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Uncensored Library: Reporter ohne Grenzen nutzt Minecraft für zensierte Artikel

Weil das ausschlaggebene Thema so wichtig ist: Um in Ländern, in denen nur eine eingeschränkte oder gar keine Pressefreit existiert, zensierte Artikel dennoch abrufen zu können, hat Reporter ohne Grenzen eine spezielle Minecraft-Map freigegeben.

» Freut sich auf Jörgs Eroberung der Warhammer-Welt. «

— Der Marian am 14. März 2020

❺ ⚊ KW 11/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

In der zurückliegenden Woche testeten wir Ori and the Will of the Wisps – fast auf den Tag genau vor fünf Jahren erschien unser Test zum Vorgänger Ori and the Blind Forest. Damals außerdem von uns gestetet: Hotline Miami 2 - Wrong Number und Sid Meier's Starships. In der News-Rubrik informierten wir euch seinerzeit zum Beispiel über eine Geruchsmaske für VR-Spieler oder wie Netflix auf einem NES genutzt werden kann:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

