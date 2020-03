The Procession to Calvary: Beta an Backer verschickt

PC iOS Linux MacOS Android

Der Indie-Entwickler Joe Richardson befindet sich auf den letzten Metern der Entwicklung seines Adventures The Procession to Calvary. Der Kickstarter-finanzierte Titel (GG berichtete) kann mittlerweile auf Steam auf eure Wishlist gesetzt werden und laut Twitter-Ankündigung von Richardson wurde die Beta-Version dieses Wochenende an die Backer verschickt.

Wie schon sein Vorgänger Four Last Things (GG-User-Wertung: 7.5) setzt das aktuelle Spiel auf einen sehr eigenwilligen Grafikstil, dessen Animationen ein wenig an die Trickfilmsequenzen von Terry Gilliam erinnern. Diese Bewegungen sind eingebettet in Bilder alter italienischer Meister und werden von klassischer Musik untermalt. Auf der Kickstarterseite des Spiels ist ein Video eingebettet, das dieser lahmen Beschreibung Leben einhaucht.

Der Protagonist des ersten Teils ist auch hier weiterhin auf der Suche nach Absolution. Finden kann er sie eventuell auf dem Mac, auf Windows- oder auf Linux-Systemen. Unter dem oben erwähnten Twitter-Eintrag verspricht Richardson auch eine kurz nach der PC-Version veröffentlichte iOS-Version.