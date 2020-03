Deep Sky Derelicts: Definitive-Edition erscheint für PC und Konsolen am 24. März

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Deep Sky Derelicts ab 6,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Für das im September 2018 auf Steam erschienene und für PC, MacOs und Linux erhältliche Science-Fiction-Taktik-RPG Deep Sky Derelicts ist kürzlich der Release einer "Definitive"-Edition für den 24. März angekündigt worden, die das Hauptspiel und die beiden nachgereichten, kostenpflichtigen DLCs namens New Prospects und Station Life beinhaltet. Gleichzeitig wurde seitens des Entwicklers Snowhound Games und Publishers 1C Entertainment mitgeteilt, dass der Indie-Titel zu dem oben genannten Datum erstmals für die Playstation 4, Xbox One und Switch erscheinen wird.

In Deep Sky Derelicts übernehmt ihr in einer dystopischen Zukunft als Anführer eine Gruppe von Söldnern, die sich für die Aussicht auf ein besseres Leben dazu verdingt hat, alte Raumschiffwracks nach wertvoller Beute und Informationen zu untersuchen. Natürlich trefft ihr in dieser lebensfeindlichen Umgebung auf diverse Gegner, darunter verschiedenste, gefährliche Alien-Arten, aber auch andere Gruppen von Plünderern, denen ihr euch in rundenbasierten, taktischen Kämpfen stellen müsst, wenn die Diplomatie versagt.

Neben einem Arsenal an unterschiedlichen, aufrüstbaren Waffen und Rüstungen stehen euch auch zahlreiche Fähigkeiten (darunter Psionik-Kräfte) eurer diversen Söldner-Klassen in den Gefechten zur Verfügung, die über ein Roguelite-basiertes Karten-Deck ausgetragen werden. Mittels den verdienten XPs aus den absolvierten Kämpfen könnt ihr weitere Charakter-Levels (bis zu zehn Stufen) aufsteigen und die Fähigkeiten eurer Söldner ausbauen. Bei der erfolgreichen Rückkehr zur Heimatbasis solltet ihr mit dem verdienten Geld aus lukrativer Beute und absolvierten (Neben-)Aufträgen auch neue Mitstreiter rekrutieren, angeschlagene Kämpfer verarzten und zusätzliche respektive bessere Ausrüstung kaufen, um die Überlebenschancen bei eurer nächsten Erkundung zu erhöhen. Die beiden oben genannten Download-Inhalte erweitern das Basis-Spiel nochmals mit neuen Umgebungen, Missionen, Gegnern und zusätzlichen Söldner-Fähigkeiten für eine komplexere Spielerfahrung.

Einen kleinen optischen Eindruck aus dem Spiel, das mittels eines düster gehaltenen Comic-Stils illustriert wird, erhaltet ihr aus dem kürzlich veröffentlichten Ankündigungs-Trailer zur Complete-Edition von Deep Sky Derelicts, den wir direkt zum Abruf unter diesen Newszeilen eingebunden haben.