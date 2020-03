Baldur's Gate 3: Larian spricht über Verbindungen zu BG 1+2, Charaktere und Early Access

Swen Vincke von Larian Studios veröffentlichte auf Reddit eine AMA für Baldur's Gate 3. Zusammen mit Teammitgliedern beantwortete er eine ganze Reihe von Fragen. So geht er auch auf die Verknüpfung des dritten Teils mit den Vorgängern ein:

Wir wollen wirklich nichts verderben, aber wir würden es nicht Baldur's Gate 3 nennen, wenn es keine Verbindung gäbe. Lasst mich nur sagen, dass wir die Geschichte von Baldur's Gate 1 und 2 auf sinnvolle Weise ansprechen. Es gibt Charaktere, die zurückkommen. Und das, das in den Vorgängern passiert ist, führt zu dem, was in Baldur's Gate 3 passiert. Ihr werdet das zu Beginn des Abenteuers nicht unbedingt sehen, aber ihr werdet es schnell verstehen, wenn ihr weiter im Spiel seid.