Fast & Furious Crossroads: Release auf unbestimmte Zeit verschoben

PC XOne PS4

Bandai Namco, Codemasters und Slightly Mad Studios haben in einem gemeinsamen Statement die Release-Verschiebung des Action-Rennspiels Fast & Furious Crossroads auf unbestimmte Zeit bekanntgegeben. Das Spiel sollte begleitend zum neuen Fast & Furious 9-Film irgendwann im Mai 2020 erscheinen. Da dieser, wie zahlreiche andere Filmproduktionen zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie, auf April 2021 verschoben wurde, wird auch der Release des Spiels der Terminlage angepasst.

Die Entwickler sollen dennoch weiterhin an dem Titel arbeiten und sich die Zeit für den Feinschliff nehmen. Laut Codemasters würde auch kein finanzieller Nachteil für den Publisher respektive Entwickler entstehen, solange das Spiel noch vor Ende des Fiskaljahres, also bis spätestens Juni 2021, veröffentlicht werde. Dies liege aber nun in den Händen von Bandai Namco. Fast & Furious Crossroads wurde erstmals während The Game Awards 2019 von Vin Diesel und Michelle Rodriguez persönlich mit einer Bühnenshow vorgestellt und erntete aufgrund der grafischen Qualität und der hölzernen Präsentation gemischte Kritiken.