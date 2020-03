Netflix' The Witcher: Dreharbeiten zu Staffel 2 vorübergehend eingestellt [U]

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 27,78 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 16.3.2020:

Heute hat das Produktionsteam der Netflix-Serie The Witcher mit E-Mails an alle Beteiligten und einer offiziellen Stellungsnahme die Dreharbeiten für zunächst zwei Wochen eingestellt. Eine eventuelle Verlängerung der Auszeit würde rechtzeitig verkündet, so die Verantwortlichen. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten bis August abgeschlossen sein.

Originalnews vom 15.3.2020:

Die Infosite Redanian Intelligence, die sich auf Informationen rund um die Netflix-Serie The Witcher spezialisiert hat, meldete am Wochenende, dass die Dreharbeiten zu Staffel 2 der Serie laut Netflix trotz den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Großbritannien weitergehen sollen. Zuvor hatte Netflix sämtliche Dreharbeiten zu Serien in den USA und Kanada aufgrund der Epidemie abgebrochen und bis auf weiteres auf Eis gelegt.

Die Arbeiten in den Arborfield Studios nahe London sollen die Szenen in Kaer Morhen umfassen. Daran beteiligt sind laut Redanian Intelligence ab morgen dem 16. März Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri), Kim Bodnia (Vesemir), Thue Rasmussen (Eskel), Paul Bullion (Lambert) und Yasen Atour (Coën). Ob die fortschreitende Pandemie sich doch noch auf die Produktions-Roadmap auswirken wird, muss abgewartet werden. Aktuell vermelden die Verantwortlichen keinerlei Verzögerungen.