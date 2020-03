Doom Eternal: Creative Director hat Ideen für das nächste Spiel

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Creative Director von Doom Eternal, Hugo Martin, steht in einem 75 Minuten langen Interview dem Youtuber Joe Rogan Rede und Antwort. Natürlich geht es hauptsächlich um die aktuell anstehende Veröffentlichung, aber Martin geht auch auf die weiteren Pläne ein.

Bereits vorab kündigte ID Software an, dass der Titel in den zwölf Monaten nach seiner Veröffentlichung noch mit zwei Single-Player-DLCs versorgt werden wird. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Martins Zeitbudget mit Doom und den DLCs bereits gut belegt ist. Doch:

Wir gehen bereits auf etwas zu ... Ich möchte nicht "Das nächste große Ding" sagen - das ist eine PR-Antwort, weil ich nichts sagen darf - aber natürlich haben wir bereits Ideen.

Einen Zeitpunkt, zu dem das Team voll in die Entwicklung dieses Nicht-nächsten-großen-Dings einsteigen wird, konnte Martin noch nicht abschätzen, da die DLCs zu Doom Eternal an erster Stelle stehen.

Natürlich sind wir zweigleisig unterwegs und sprechen miteinander. Denn du weißt nie, wann die coole Idee vorbeikommt. Und wir machen uns ständig Notizen.

Vor all diesen Plänen erscheint aber erst einmal Doom Eternal. Am 20. März wird es für PC, Xbox One und Playstation 4 so weit sein. Die Vorschau von Dennis Hilla könnte euch bis dahin die Wartezeit versüßen. Ihr könntet euch im Kontrast dazu aber auch noch einmal das Nemesis-Weihnachts-Tanz-Video der Redaktion von 2018 anschauen.