Nier - Automata: Soundtrack erscheint auf Vinyl

PC XOne PS4

Auf Amazon wurde ein Vinyl-Set des preisgekrönten Soundtracks von Nier - Automata (im Test, Note: 9.0) gesichtet. Das Schallplatten-Set, das aus zwei silbernen Vinylscheiben besteht, soll am 20. März 2020 in einer nicht näher genannten limitierten Anzahl als Sonderausgabe erscheinen, die bereits vorbestellt werden kann. Der aktuelle Preis wird mit 42,98 US-Dollar angegeben, wobei noch nicht klar ist, ob das auch der tatsächliche Endpreis bei Release sein wird.

Produziert wurden die Alben von Rozen+Reven und Sebastian Wolff. Das Design der Alben stammt von Diego Jimenez. Die Illustrationen wurden von LS Kuroyami beigesteuert. Alle 13 Tracks wurden von Rozen & Reven in einem Hybridarrangement von Orchestralem Pop eingespielt und in den Rozen Audio Studios in Los Angeles unter der Mitwirkung des Labels Materia Collective aufgenommen, die die Scheiben auch vertreiben wird. Gemastered wurden die Alben von Jett Galindo in The Bakery in Los Angeles. Die Platten umfassen folgende Titel: