Microsoft: Bill Gates gibt Posten im Aufsichtsrat auf

Foto: Claudio Toledo // CC BY 2.0

Microsoft gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass Bill Gates seinen Posten im Aufsichtsrat (Board of Directors) des Unternehmens niedergelegt hat. Dieser gab an, dass er mehr Zeit in seine Stiftung stecken möchte. Die Bill & Melinda Gates Foundation finanziert weltweit Projekte im Bereich der globalen Gesundheit. Microsoft-Chef Satya Nadella lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

Es war eine große Ehre und ein Privileg, über die Jahre mit Bill zu arbeiten und von ihm lernen zu können. Bill gründete Microsoft aus seiner Überzeugung von der demokratisierenden Kraft der Software und der Leidenschaft, die drängendsten Probleme der Gesellschaft zu lösen. Und Microsoft und diese Welt sind dadurch besser.

Gates, der zugleich auch aus dem Aufsichtsrat von Berkshire Hathaway zurücktrat, wird Satya Nadella weiter als technischer Berater erhalten bleiben.