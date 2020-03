E3 2020 adé: Schlecht oder egal?

Teaser Die E3 findet entgegen der ursprünglichen Ankündigung in diesem Jahr nicht statt. Trauert ihr aufgrund des Ausfalls der Messe, ist es euch egal oder seht ihr darin womöglich auch neue Chancen?

Die Atemwegserkrankung Covid-19 sorgt inzwischen weltweit für die Absage von Großveranstaltungen. Die für die kommende Woche geplante Game Developers Conference in San Francisco wurde zunächst auf "den Sommer" verschoben . In der 1. und 2. Bundesliga ruht wenigstens an diesem und dem kommenden Wochenende vor der längeren Länderspielpause kein Ball. Auch die für Juni geplante Spielemesse Electronic Entertainment Expo (E3) wurde aufgrund der Epidemie des neuen Coronavirus vom Veranstalter komplett abgeblasen ( wir berichteten ). Das ist, trotzdem die E3 bereits vor einigen Jahren eine vornehmlich selbst verursachte, schwere Krise durchlebte, ein Novum für das seit 1995 an wechselnden Standorten veranstaltete Event.Da die E3 insbesondere in den letzten paar Jahren mit etlichen Spieleneuankündigungen, Erstvorstellungen neuer Spielekonsolen und so weiter seinen Status als wichtigste Spielemesse der Welt festigen konnte, wiegt deren Ausfall in diesem Jahr womöglich besonders schwer – auch was die Zukunft der Messe im Allgemeinen betrifft. Darum aber soll es in unserer heutigen Sonntagsfrage nicht direkt gehen, sondern zunächst einmal nur darum, ob ihr die diesjährige E3 vermissen werdet. Trauert ihr schon jetzt der Messe nach, ist euch der Ausfall eher gleichgültig oder seht ihr gar Vorteile darin, dass die E3 im Jahr 2020 nicht stattfinden wird?Lasst uns eure Haltung dazu in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Lasst uns in einem Kommentar unter dieser News jedoch gerne genauer wissen, weshalb ihr den Ausfall eher begrüßt oder bedauert und fühlt euch frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link