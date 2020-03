Ubisoft veröffentlicht "AC Revelations: The Real History of Constantinople" auf Youtube

PC 360 XOne PS3

Ubisoft North America hat auf Youtube ein neues Video innerhalb ihrer Reihe "The facts behind the fiction" veröffentlicht. Der aktuelle Clip behandelt mit seinen Spielszenen aus dem Spiel Assassin's Creed Revelations (hier im GG-Test) die Geschichte Konstantinopels. Natürlich vermittelt das Video in seinen knapp acht Minuten keine umfassenden Geschichtskenntnisse. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen der Reihe, Origins und Odyssey, bieten die früheren Teile aber noch keinen Erkundungsmodus bzw. eine Discovery Tour. Eine Lücke, die mit diesem kurzen Video wenigstens zu einem kleinen Teil geschlossen werden kann.

Der Clip ist bereits der vierte Teil einer kleinen Reihe. Bisher sind die hier verlinkten Videos zu den ersten drei AC-Spielen erschienen: Der dritte Kreuzzug, Rom der Renaissance-Zeit und Florenz.