Levi's kündigt Super-Mario-Kollektion an

Modebewusste User kommen ab dem ersten April auf ihre Kosten. Zumindest, wenn man einer Pressemitteilung von Levi Strauss & Co. samt diversen Bildern Glauben schenken darf. Der südländische Handwerkermeister mit dem Schanuzbart - ja, Mario ist gemeint - greift damit bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit beherzt nicht nur nach Sternen und Münzen, sondern nach einer Kooperation außerhalb seiner Stammkundschaft. So werden schon bald T-Shirts, Hoodies, Kappen, Jeans und alles andere, was die Firmenpalette hergibt, von den Nintendo-Charakteren besetzt werden. Besonders chic ist die 501 '93 Straight Jeans , die beim Hochkrempeln der Hosenbeine ein dezentes "power up" entblößt.

Auf Instagram verkündete Levi Strauss & Co . die frohe Botschaft mit einem kleinen, allerdings nicht besonders aussagekräftigen Clip. Der Jeans-Hersteller streicht in seiner Pressemitteilung die Bedeutung beider Marken heraus:

Seit 1981 tauchte Mario in über 200 Spielen auf und ist damit, ebenso wie Levi’s, eine weltweit anerkannte Ikone.

Die Kollektion wird ab besagtem ersten April sowohl online als auch in weltweit allen Levi's-Filialen erhältlich sein. Preise wurden noch keine bekannt gegeben, aber Peach, Luigi und Mario dürften ihre Abnehmer finden.

Das Teaserbild stammt von Levi's.