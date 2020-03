GOG: Weekend-Sale mit Farming-Titeln

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Graveyard Keeper ab 16,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

Nudeln und Toilettenpapier selber herstellen? Nun, ganz so weit gehen die derzeit bei GOG angebotenen Titel zwar nicht, aber Freunde der gepflegten Apokalypse können sich mit verschiedenen Titel rund um Landwirtschaft und Angeln ganz bequem per Maus zum Selbstversorger ausbilden lassen. Weiterführende Survival-Tipps gibt die Fachseite Der Postillon zum Beispiel in diesem Artikel.

Und falls alle Weiterbildungs-Maßnahmen nicht fruchten: Auch der Graveyard Keeper (im Indie-Check) ist im Angebot. Inwiefern dieser Titel zu einer Farm-Aktion passt, weiß vermutlich nur GOG. Aber ein interessantes Spiel bleibt ein interessantes Spiel. Einige der angebotenen Titel sind:

Cattle and Crops (für 25,49 Euro; -15 %)

(für 25,49 Euro; -15 %) Farmer's Dynasty (Wertung im Test: 7.0) (für 25,49 Euro; -15 %)

(Wertung im Test: 7.0) (für 25,49 Euro; -15 %) Graveyard Keeper (für 11,79 Euro; -30 %)

Ultimate Fishing Simulator (für 8,19 Euro; -59 %)

Diverse DLCs zu den Spielen werden ebenfalls vergünstigt angeboten. Die vollständige Übersicht mit allen rabattierten Produkten findet ihr auf dieser Seite.