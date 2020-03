Elfenhof: Wann soll das Metagame des TW-Warhammer-Letsplays starten?

Edle der Edlen

Teaser Die erste Frage, die Wir dem sich gerade bildenden Elfenhof der stimmberechtigten Adligen stellen: Wann sollen Wir den ersten richtigen Elfenhof einberufen, und damit den großen Krieg beginnen?

Beim Letsplay zu Total War Warhammer 2 werden alle Crowdfunder automatisch stimmberechtigte Mitglieder am Elfenhof von Joregh Langorion (Abb. oben ähnlich). Die erste Frage ist: Sollen wir bereits am Montag, dem 16.3., starten – die Mindestsumme für den Start des Letsplays wurde bereits anderthalb Tage nach Start des Aufrufs erreicht – oder noch eine Woche zugeben, um den Elfenhof noch zu vergrößern und so die Kriegskasse noch besser aufzufüllen?

Die königliche Garde würde die zusätzliche Zeit nutzen, um den Zauberspruch "Spezielles Intro" auf die Bewegtbild-Depeschen anzuwenden, die euch erstmals am Tag sechs nach Einberufung des ersten Elfenhofs erwarten. Außerdem könnte es sein, dass sich dann auch der König höchstpersönlich noch ein wenig in Schale werfen würde...

Für Montag, 16.3., spräche hingegen, dass es dann bereits (und in noch nie erreichter Rekordzeit) losginge :-)



