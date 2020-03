Coronavirus: Auch Lange Nacht der Computerspiele abgesagt

Während die Gamescom vor kurzem noch mit der Öffnung des Online-Ticketshops frohlockte und dadurch eine erfrischend andere Schlagzeile bot, sehen die Neuigkeiten um die 14. Lange Nacht der Computerspiele in Leipzig, wie zur Zeit üblich, schlecht aus.

Wie die HTWK-Leipzig auf ihrer Internetseite ankündigt, sind sämtliche Veranstaltungen an der Hochschule bis zum 30. Juni 2020 aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. In der Mitteilung wird nicht direkt auf die Lange Nacht der Computerspiele eingegangen, die am 9. Mai 2020 stattfinden sollte. Wegen der Größe der kostenlosen Computermesse ist aber davon auszugehen, dass diese Veranstaltung damit ebenfalls ins Wasser fällt. Ob es tatsächlich zu einer Absage oder zu einer Verschiebung kommt, ist in der Quelle der HTWK widersprüchlich angegeben.

Wir halten eine Verschiebung der weiteren Veranstaltungen – auch von Dritten – an der Hochschule (insbesondere Tagungen, Kongresse, Workshops, Delegationsreisen etc.) sowie weitere Maßnahmen für angebracht, um Infektionsketten zu unterbrechen und damit einer rasanten Ausbreitung entgegenzuwirken.

Konkret wird hingegen der langjährige Mitorganisator der Langen Nacht der Computerspiele, René Meyer: Via Facebook informiert er über die Absage der Veranstaltung. Informationen zu einem eventuellen neuen Termin werden derzeit nicht genannt.