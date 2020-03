Wasteland 3: Backer Beta kommt am 17. März

PC XOne PS4 Linux MacOS

Die Veröffentlichung des postapokalyptischen Rollenspiels Wasteland 3 (im GC-Angespielt) rückt langsam näher, nun hat Entwickler inXile im neuesten Update auf der Crowdfunding-Plattform Fig.co den Termin für die Beta-Version des Spiels bekannt gegeben. Demnach geht es am 17. März um 17 Uhr deutscher Zeit los. Berechtigt sind alle Backer, die bei der Fig-Kampagne im Jahr 2016 (Ergebnis rund 3,1 Millionen US-Dollar) mindestens 25 US-Dollar beigetragen haben und somit jeder, der auch eine Kopie des fertigen Spiels erhält. Denn darunter gab es seinerzeit lediglich die "Correspondent"-Stufe für 5 US-Dollar, mit der man nur seinen Support für das Projekt ausdrücken konnte. Einen nachträglichen Zugang zur Beta bietet inXile nicht an, auch nicht per Aufstockung des Backer-Beitrags.

Die Beta wird lediglich auf Steam verfügbar sein, die entsprechenden Keys, die im übrigen nicht denen für die finale Version entsprechen, sollen kurz vor Start der Beta per E-Mail über den Anbieter CrowdOx versandt werden.

Inhaltlich bietet die Beta "die ersten paar Stunden des Spiels" inklusive der Charaktererstellung sowie die ersten Areale. Die Weltkarte hingegen ist nicht Bestandteil der frühen Version, ihr werdet also zwischen den Schauplätzen "gewarped". Feedback an die Entwickler kann über einen entsprechenden Button im Hauptmenü des Spiels oder auch im offiziellen Forum gegeben werden. In Bezug auf die Veröffentlichung oder Verbreitung von Bildmaterial aus der Beta gibt es keine Beschränkungen, Informationen, Bilder und Videos dürfen also völlig frei veröffentlicht werden.

Wasteland 3 erscheint am 19. Mai 2020 für den PC, die Xbox One und die Playstation 4. Konsolenbesitzer bleiben beim Probespielen jedoch außen vor.