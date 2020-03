game: Die 20 meistverkauften Spiele-Marken von 2010–2019 // PC & Konsole

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Welchen Titel die Community von GamersGlobal zum „besten Spiel des Jahrzehnts“ gewählt hat, erfahrt ihr in diesem User-Artikel, in dem auch das Verfolgerfeld aufgeführt ist. Der game – Verband der deutschen Games-Branche hat nun ebenfalls einen Überblick veröffentlicht, der sich jedoch nicht mit einzelnen Produkten, sondern mit Spiele-Marken beschäftigt.

Im Detail handelt es sich um die erfolgreichsten Games-Marken im Zeitraum zwischen 2010 und 2019. Als Grundlage dienen die Daten des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment, zu denen es heißt, dass sie die „am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend auf Datenträgern verkauften Spieleserien“ der vergangenen Dekade widerspiegeln. Details zu den Verkaufszahlen werden nicht genannt.

Top 20 der erfolgreichsten Spiele-Marken von 2010–2019 (Quelle: game-Verband) PC Konsole Platz 1 Die Sims Platz 1 FIFA Platz 2 Call of Duty Platz 2 Mario Platz 3 Landwirtschaft-Simulator Platz 3 Call of Duty Platz 4 World of Warcraft Platz 4 Lego Platz 5 Battlefield Platz 5 GTA Platz 6 Anno Platz 6 Assassin's Creed Platz 7 Assassin's Creed Platz 7 Pokémon Platz 8 Starcraft Platz 8 Need for Speed Platz 9 Diablo Platz 9 Battlefield Platz 10 The Elder Scrolls Platz 10 The Legend of Zelda Platz 11 GTA Platz 11 Just Dance Platz 12 Star Wars Platz 12 Star Wars Platz 13 FIFA Platz 13 Far Cry Platz 14 Need for Speed Platz 14 Red Dead Redemption Platz 15 Die Siedler Platz 15 Uncharted Platz 16 Fussball Manager Platz 16 Tom Clancy Platz 17 Total War Platz 17 Minecraft Platz 18 Command & Conquer Platz 18 Gran Turismo Platz 19 Civilization Platz 19 Resident Evil Platz 20 Lego Platz 20 Final Fantasy

Während auf der PC-Plattform die Die Sims-Serie den ersten Rang einnimmt, trifft selbiges bei den Konsolen auf die FIFA-Spiele zu (PC: Platz 13). Auf allen Plattformen sehr weit oben vertreten ist das Call of Duty-Franchise, erwähnenswert ist zudem der dritte Platz, den die Landwirtschafts-Simulator-Marke auf dem PC innehat.

Fast auf den gleichen Rängen bei PC und Konsole ist Assassin's Creed gelistet, während Star Wars in beiden Fällen auf dem 12. Platz zu finden ist. Das PC-Spielern vorbehaltene World of Warcraft nimmt Rang 4 ein, während im Konsolenbereich die Mario-Titel (Platz 2) oder auch das The Legend of Zelda-Franchise (Rang 10) aufgeführt sind. Deutlich wird auch, dass vor allem die Konsolenfassungen der Lego-Spiele beliebt sind, da sich diese in dieser Kategorie auf dem 4. Platz befinden, während ihre PC-Gegenstücke auf Rang 20 gelandet sind.