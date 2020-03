Legend of Keepers: Roguelite Dungeon Management Simulator startet nächste Woche

PC Linux MacOS

Am 19. März startet der Roguelite Dungeon Management Simulator Legend of Keepers in den Steam Early Access. Bereits letztes Jahr wurde ein kostenloser Prolog auf Steam veröffentlicht. Von bislang fast 2.000 Reviews sind 94% positiv ausgefallen.

Hinter dem Titel steckt der französische Entwickler und Publisher Goblinz Studio, der zuletzt Iris and the Giant (zum User-Artikel von Vampiro) von Louis Rigaud veröffentlicht hat. In dem strategischen Dungeon Manager übernehmt ihr die Rolle der Bösewichte. Als Chef des Dungeons Defending Department müsst ihr die Schätze eurer Firma gegen nervige Helden verteidigen. Das weckt Erinnerungen an Dungeon Keeper oder Evil Genius.

Dazu müsst ihr zuerst einmal eure Abwehrstrategie gegen eine Gruppe von Helden planen – ihr seht euch die Stats an und findest heraus, wogegen sie besonders widerstandsfähig sind. Dann könnt ihr die besten Fallen und Monster aufstellen, um den Plagegeistern schnell den Garaus zu machen. Wenn eine Gruppe Helden in eurem Kerker auf eine Gruppe eurer Monster trifft, kommt es zu einem rundenbasierten Kampf.

Außerdem soll es für Twitch-Streams im Early Access spezielle Features geben, mit denen ihr eure Zuschauer auf verschiedenen Wegen in das Geschehen mit einbinden könnt. Zuschauer können zum Beispiel über den Schwierigkeitsgrad für den nächsten Dungeon abstimmen, oder ihrem Streamer mit Zaubersprüchen helfen. Es ist für die Community auch möglich, das Spiel mit Zaubersprüchen zu erschweren oder sogar als feindliche NPCs im Spiel aufzutauchen.

Der Entwickler und Publisher wirbt mit folgenden Features:

Stellt Fallen auf, nutzt Zaubersprüche und legt den Helden, die euch ständig die Schatzkammer ausräumen, das Handwerk

Kämpft mit euren eigenen Monstern und lernt ihre einzigartigen Fähigkeiten kennen

Stellt Monster bei euch an, kümmert euch um eure Mitarbeiter und euren Vorrat an Fallen

Übersteht Streiks und andere lustige Ereignisse im Spiel

Zusätzliche Twitch-Stream Features

Den neuen Trailer mit Veröffentlichungsdatum könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.