Nintendo: Joy-Con-Drift-Klage kommt vor Gericht

Nintendo ist mit dem Versuch gescheitert, die Klage betroffener Kunden aufgrund des Joy-Con-Drift-Problems abweisen zu lassen. Zahlreiche Kunden, darunter der Amerikaner Ryan Diaz, hatten im Juli 2019 eine Sammelklage gegen den japanischen Konzern angestrengt. Später schlossen sich Besitzer der neuen Konsole Switch Lite der Klage an, da das Problem auch auf diesen Geräten weiterhin bestand.

Richter Thomas S. Zilly (U.S. District Washington) ist der Ansicht, dass die Käufer durchaus einen berechtigten Grund zur Klage haben und wies den Antrag Nintendos vom November 2019 zur Einstellung des Verfahrens zurück. Die Japaner hatten mit der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung argumentiert und im Vorfeld den Nutzern angeboten, sollten sie keine "tolle Erfahrung" mit den erworbenen Produkten haben, sich an die "jeweiligen Kundenbetreuungsgruppen" zu wenden, die "ihr Bestes geben" würden, ihnen "mit dem Problem zu helfen".

Der Sachverhalt soll nun vor einem Schiedsgericht verhandelt werden. Genaue Verhandlungstermine werden noch bekanntgegeben. Nintendo wird übrigens am 20. März in Japan, am 3. April in den USA und am 24. April in Europa eine neue korallenfarbene Switch Lite auf den Markt bringen. Ob dieses Gerät mit oder ohne das Drift-Problem ausgeliefert wird, muss sich noch zeigen.