Nightdive Studios arbeiten an Blade Runner Enhanced Edition

PC

Blade Runner ab 299,95 € bei Amazon.de kaufen.

Die Nightdive Studios arbeiten mit der Produktionsfirma Alcon Entertainment an einer Neuauflage des Westwood-Abenteuers von 1997. Blade Runner Enhanced Edition soll verbesserte Charaktermodelle, Animationen und Cutscenes sowie einen Widescreen-Modus erhalten. Die Original-Übersetzungen bleiben erhalten. Erscheinen soll die neue Version für Playstation 4, Xbox One, Switch und den PC (Steam).

Da der originale Code laut einem Interview mit Westwood-Gründer Louis Castle verloren ist, wurde das Spiel dekompiliert und auf die hauseigene KEX-Engine übertragen, die bereits für die Remaster von Turok - Dinosaur Hunter und System Shock verwendet wurde. Laut Nightdive-CEO Stephen Kick soll sich die neue Fassung nicht wie das ursprüngliche Spiel spielen, sondern so, wie man sich an das Spiel in all seiner Pracht erinnert.

Die Enhanced Edition soll noch 2020 erscheinen. Wer von euch nicht so lange warten möchte: Das Originalspiel ist bei GoG erhältlich.