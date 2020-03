Endzone - A World Apart: Dürre & Stürme beim Endzeit-Aufbau im Trailer

PC MacOS

Entwickler Gentlymad hat einen neuen Trailer zum kommenden postapokalyptischen Aufbau-Strategie-Titel Endzone - A World Apart (zur Preview) veröffentlicht. In Endzone erbaut ihr eine Siedlung in einer durch nukleare Katastrophen verwüsteten Welt. Wie der neue Trailer vorführt, bedroht aber nicht nur die Verstrahlung der Welt das Überleben eurer Kolonie. Ihr seht darin, wie Dürren Wälder absterben und Seen austrocknen lassen, während Sandstürme Gebäude beschädigen und die Strahlung ausbreiten. Es liegt in Endzone an euch, mit entsprechenden Vorkehrungen die Folgen der Dürre abzumildern.

Endzone - A World Apart startet im Frühling 2020 auf Steam und GOG zum Preis von 23,99€ in den Early Access. Publisher Assemble Entertainment kündigte außerdem eine Partnerschaft mit der Non-Profit-Organisation OneTreePlanted an: Für je 10.000 Einträge von Endzone - A World Apart auf der Steam-Wunschliste will der Publisher aus Wiesbaden 500 Bäume pflanzen lassen.