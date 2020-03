The Witcher: CD Projekt Red arbeitet offiziell an neuem Teil

PC Switch XOne PS4

CD Projekt Red arbeitet an einem neuen The Witcher. Die Vorproduktion ist bereits mit einem kleinen Team angelaufen. Das gab Studio-Präsident Adam Kiciński bekannt, wie die polnische Eurogamer berichtet. Unmittelbar nachdem der polnische Entwickler am 17.9.2020 sein SF-RPG Cyberpunk 2077 veröffentlicht hat, soll die Entwicklung des neuen Witcher-Rollenspiels richtig anlaufen – allzu bald ist also nicht mit handfesten Eindrücken vom Spiel zu rechnen.

Der neue Titel im Witcher-Universum wird wieder ein Einzelspieler-Rollenspiel, soll jedoch keine direkte Fortsetzung vom vielfach ausgezeichneten The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test 9.0) werden und auch nicht den Titel The Witcher 4 tragen. Wie Kiciński weiter ausführte, konzentriert sich CD Projekt Red bei allen momentan in Planung befindlichen Spielen auf die Welten des Hexers und von Cyberpunk 2077.