Humble Bundle: Sakura Collection erhältlich

PC Linux MacOS

Humble Bundle bietet wieder eine Zusammenstellung der Sakura-Titel an. Wenn dem einen oder anderen von euch noch einzelne Titel in der Sammlung fehlen sollten, ist dies also eine gute Gelegenheit. Die Sakura-Spiele sind Visual Novels, die sich grundsätzlich um junge Damen drehen. Die Spiele dieses Bundles werden auf Steam frei geschaltet.

Ab einem Dollar sind folgende Titel enthalten:

Sakura Spirit

Sakura Angels

Sakura Fantasy

Sakura Beach

Sakura Beach 2

Sakura MMO

Wenn ihr mehr als den Durchschnittswert von derzeit 6,52 Dollar bezahlt, erhaltet ihr noch:

Sakura Gamer

Sakura Space

Sakura Sadist

Sakura Cupid

Sakura Magical Girls

Sakura Shrine Girls

Sakura Agent

Sakura MMO 2

Ab 9 Dollar kommen noch dazu: