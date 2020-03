Pathfinder - Wrath of the Righteous: 2 Millionen Dollar auf Kickstarter

PC

Die Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter für die Entwicklung des Party-Rollenspiels Pathfinder - Wrath of the Righteous konnte mit Einnahmen in Höhe von 2.054.339 US-Dollar äußerst erfolgreich abgeschlossen werden. Entwickler Owlcat Games bedankte sich bei den über 35.000 Unterstützern für dieses großartige Ergebnis. Die geforderten 300.000 US-Dollar konnten bereits innerhalb der ersten 24 Stunden eingenommen werden.

Das russische Studio versprach, das Spiel und alle freigeschalteten Stretchgoals so schnell und so qualitativ hochwertig wie ihnen nur möglich, für die Fans und die, die es noch werden wollen, fertigzustellen. Bis auf einen Zusatzinhalt (Dinosaurier und die Jägerklasse) wurden alle Stretchgoals finanziert. Diese haben wir euch im Folgenden aufgeführt:

370.000 US-Dollar: Neue Hybridklasse "Warpriest"

475.000 US-Dollar: Neuer Begleiter "Woljif Jefto" (Dieb)

575.000 US-Dollar: Berittener Kampf und neue "Cavalier"-Klasse

615.000 US-Dollar: Zerstückelung von Gegnern

770.000 US-Dollar: Zwei weitere mythische Pfade

845.000 US-Dollar: Eine neue Rasse nach Wahl der Community

915.000 US-Dollar: Sich weiter entwickelnde tierische Begleiter

985.000 US-Dollar: Neue Klasse "Skald"

1.035.000 US-Dollar: Soundtrack von Symphonie-Orchester eingespielt

1.155.000 US-Dollar: Erweitertes Reaktionssystem der Partymitglieder und NPCs

1.195.000 US-Dollar: +1 Archetyp pro Klasse

1.390.000 US-Dollar: Neue Rasse "Oread" + Spanische Lokalisation

1.500.000 US-Dollar: +2 Romanzen-Optionen

1.550.000 US-Dollar: Doppelt so viele Kampfanimationen

1.585.000 US-Dollar: Mehr Features für jede Rasse

1.710.000 US-Dollar: Taktische Schlachten für Armeen

1.780.000 US-Dollar: 10 zusätzliche Zufallsbegegnungen auf der Weltkarte

1.920.000 US-Dollar: Eigene Rätsel-Questreihe "Riddles of Areshkagal"

1.960.000 US-Dollar: Strategische Magieoptionen und mächtige Zauber

2.000.000 US-Dollar: Intelligente Waffe als Mini-Begleiter

Pathfinder - Wrath of the Righteous soll ein Prequel zum Vorgänger Pathfinder - Kingmaker (Preview) werden und soll im zweiten Quartal 2021 vorläufig exklusiv für PC erscheinen.