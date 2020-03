ESL Pro League XI Finals 2020 finden ohne Live-Publikum online statt

Angesichts der weltweiten Entwicklung in Bezug auf den Corona-Virus haben auch die Organisatoren der eSports-Veranstaltung ESL Pro League Season 11 die Konsequenzen gezogen und das geplante Live-Event mit Publikum in Denver (USA) abgesagt.

Alternativ hätte die Veranstaltung als gestreamtes Studio-Event in Malta stattfinden sollen, aufgrund von Einreisebeschränkungen, Quarantänefällen und gesundheitlichen Bedenken zahlreicher Teilnehmer wird auch diese Form der Veranstaltung so nicht stattfinden.

Stattdessen werden die Finals der Season XI und der Intel Grand Slam ausschliesslich auf Online-Servern ausgetragen. Die teilnehmenden Teams bleiben entweder zuhause, spielen in ausgewählten Bootcamps oder Team-Houses in Europa, wo sich zur Zeit die meisten Teilnehmer aufhalten. Die Sicherheit aller Beteiligten sei auch hier an erster Stelle, so die Veranstalter.

Das eSports-Event mit über 24 Teams und 750.000 US-Dollar Preisgeld wird vom 16. März bis 12. April 2020 auf diversen Plattformen live übertragen. Eine FAQ und weitere Details findet ihr in den Quellen.