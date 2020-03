BitSummit 2020: Japanisches Indie Game Event abgesagt

Wenig überraschend haben heute auch die Organisatoren der BitSummit auf der offiziellen Website und per Twitter bekanntgegeben, dass das in der Szene heiß erwartete Indiespiel-Event BitSummit The 8th Bit nicht wie geplant am 9. und 10. Mai 2020 in Kyoto (Japan) stattfinden wird.

Der Grund für die Absage der zum ersten Mal 2013 abgehaltenen Veranstaltung sei die weiterhin nicht unter Kontrolle gebrachte Verbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2). Die Veranstalter entschuldigen sich bei allen Partnern, Unterstützern, Ausstellern und Besuchern und bitten um Verständnis. Die Sicherheit aller Beteiligten sei zu diesem Zeitpunkt die absolute Priorität.

Damit reiht sich die BitSummit in die immer länger werdende Liste abgesagter Spiele-Events wie beispielsweise die GDC in San Francisco oder aktuell die E3 in Los Angeles ein. Davon bislang unbeeindruckt startete die Gamescom heute den diesjährigen Ticketverkauf. Angesichts der globalen Entwicklung bezüglich Covid-19 ist dies trotz terminlicher Ferne zumindest eine optimistische Entscheidung.