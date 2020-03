2K und NFL kündigen neue Football-Spiele an

Der Entwickler Visual Concepts hat bekannt gegeben, dass er nach einer längeren Pause wieder Football-Spiele entwickeln wird. Am vergangenen Dienstag gaben das Studio und die NFL eine entsprechende Vereinbarung bekannt. Das erste dieser Spiele soll 2021 erscheinen.

Das bisher letzte Football-Spiel von Visual Concepts erschien 2005: ESPN NFL 2K5, das damals vor allem durch seine aggressive Preispolitik der Madden-Serie einige Marktanteile abnehmen konnte. Bei Erscheinen kostete das Spiel 19,99 Dollar, während Madden NFL für 49,99 Dollar angeboten wurde. Danach schloss Electronic Arts mit der NFL einen Exklusivvertrag ab, der die Konkurrenzserie aus dem Markt drängte.

Der neu abgeschlossene Vertrag ermöglicht aber keinen Madden-Konkurrenten. Die Reden ist von "Non-Simulation-Football-Games". Welche Art von Spielen dies letzten Endes sein werden, wird sich noch zeigen. NFL Vize-Präsident Joe Ruggiero schrieb dazu in einem Statement:

Die Vergrößerung der Präsenz der NFL in der Gaming-Welt wird immer wichtiger, um die nächste Generation unserer Fans nachwachsen zu lassen. Die Erneuerung unserer Partnerschaft mit 2K war dafür ein logischer Schritt. 2K ist mit einer beeindruckenden Liste an preisgekrönten Spielen führend bei Sportprogrammen und wir freuen uns schon darauf, in der Zukunft mehr über die Projekte, an denen wir mit ihnen arbeiten, bekannt zu geben.