Horizon - Zero Dawn: Komplettausgabe ab diesen Sommer für PC erhältlich

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Vermutungen in Bezug auf die PC-Fassung des seit dem Jahr 2017 ausschließlich PS4-Besitzern vorbehaltenen Horizon - Zero Dawn (im Test mit Wertung 8.5, aktuelle User-Wertung: 9.3). Seit heute ist es offiziell: Das Open-World-Actionadventure – das unsere Community bei der Wahl zum Spiel des Jahrzehnts auf den 11. Rang gewählt hat – erscheint im Laufe dieses Sommers auch für Windows.

Erwerben könnt ihr den Titel als sogenannte Complete Edition, sodass ihr nebem dem Hauptspiel auch diverse Inhaltspakete sowie die Erweiterung The Frozen Wilds erhaltet, die wir seinerzeit ebenfalls mit der Note 8.5 bewertet hatten.

Die entsprechende Produktseite bei Steam ist zwar bereits verfügbar, enthält jedoch noch keine näheren Details. Bislang sind daher weder das genaue Veröffentlichungsdatum, noch der Preis für die PC-Komplettfassung bekannt. Auch Angaben dazu, ob PC-Spieler Einstellungen an der Grafik vornehmen können, wurde noch nicht gemacht.

Offiziell bestätigt wurde die Windows-Ausgabe von Horizon - Zero Dawn von Hermen Hulst, dem Managing Director bei Guerrilla Games, der sich in einem Interview im PlayStation-Blog auch generell zum Thema der Portierungen äußert: