Nintendo und Lego verkünden Partnerschaft für Lego Mario

Unser aller Lieblings-Klempner wird in naher Zukunft wohl zurück zum Klötzchen-Look gehen. Damit meinen wir jetzt aber nicht, dass Mario von 3D wieder auf Pixel wechselt, sondern vielmehr, dass Lego und Nintendo bekannt gegeben haben, dass sie gemeinsam an Lego Mario arbeiten. Verkündet wurde das passenderweise gestern, am Mario-Tag: March 10th, oder auch Mar10.

Was genau es jetzt mit der Kollaboration auf sich hat oder worauf sich Bauklötzchen-Freunde einstellen dürfen, das geht aus dem kurzen Tweet samt Teaservideo nicht hervor. Gerüchten zufolge handelt es sich bei einigen Lego-Sets, die bei Amazon gelistet sind, um Sets mit dem ikonischen Schnurrbartträger als zentrales Motto.