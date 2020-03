Doom 64: Remaster enthält ein neues Kapitel // Systemvoraussetzungen

PC Switch XOne PS4 andere

Dass sich eine Neuauflage des ursprünglich im Jahr 1997 für das Nintendo 64 erschienene Doom 64 in der Entwicklung befindet, ist bereits seit längerem bekannt. Erhältlich sein wird der Titel nicht nur für PC, sondern auch für die Xbox One, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch. Wie auch Doom Eternal (in der Preview) kann der Shooter ab dem 20. März zum voraussichtlichen Preis von 4,99 Euro erworben werden (Vorbesteller des gänzlich neuen Doom-Spiels erhalten Doom 64 als Zugabe).

Im Gespräch mit USGamer gab der Senior Developer James Haley nun preis, dass euch im Remake auch ein neues Kapitel mit naturgemäß neuen Levels erwartet. Zeitlich angesiedelt ist dieser Abschnitt kurz nach den Abschluss der Original-Kampagne. Demnach hat die Mutter-Dämonin, die ihr am bisherigen Ende besiegt habt, eine Schwester. Könnt ihr auch deren Leben aushauchen, sollt ihr mit neuem Wissen in Bezug auf die Lore belohnt werden, das „sowohl Fans der klassischen als auch der neuen Doom-Serie genießen werden“.

In technischer Hinsicht wird Doom 64 zudem mit bis zu 120 FPS laufen, bei Bedarf sollen jedoch auch über 1.000 FPS möglich sein. Der Lead Engine Developer Samuel Villarreal dazu: „Alles wird nun interpoliert, um so geschmeidig wie möglich zu laufen“.

Das Interview bei USGamer umfasst zahlreiche weitere Informationen. So werden zum Beispiel auch die Verbesserungen angesprochen, die die Steuerung und das Gameplay betreffen. Der Multiplayer-Entwickler Edward Richardson gibt hierzu zum Beispiel an, dass das automatische Rennen aktiviert beziehungsweise deaktiviert und die automatische Karte mittels des Controller-Touchscreens (Switch und PS4) bedient werden kann.

Abschließend informieren wir die PC-Spieler unter euch über die offizellen Systemanforderungen, die auf der Steam-Produktseite von Doom 64 zu finden sind:

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5-750

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Grafikkarte: Radeon R7 240 / Nvidia GeForce GTX 660 / Intel HD 530

Empfohlene Systemvoraussetzungen: