Paper Beast: VR-Abenteuer erscheint am 24. März

PS4

Das Entwicklungsstudio Pixel Reef hat einen neuen Trailer zum Playstation-VR-Abenteuer Paper Beast veröffentlicht und dabei auch das Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Das von Eric Chahi entwickelte Spiel wird bereits am 24. März erscheinen.

Chahi ist vor allem bekannt als Schöpfer von Klassikern wie Another World oder From Dust (im GG-Test). Für Paper Beast kündigen er und sein Team ein vollständiges Ökosystem in Origami-Optik an. Auf der Ankündigungsseite bei Playstation.com wird das Spiel wie folgt beschrieben: