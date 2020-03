Phoenix Point: DLC Blood and Titianium macht eure Soldaten zu Cyborgs

PC

Phoenix Point (zur Doppelstunde der Kritiker), der Nachfolger im Geiste des klassischen Xcom vom neuen Studio des Xcom-Miterfinders Jullian Gollop, hat kürzlich seinen ersten DLC erhalten. Durch die Erweiterung Blood and Titianium könnt ihr eure Soldaten mit Cyber-Augmentationen für den Kampf gegen die stetig mutierende Alien-Brut rüsten. Es gibt neue Forschungsprojekte, Waffen und Fähigkeiten. Allerdings sind bionische Teile nicht gerade günstig und bedürfen der Reparatur, wenn sie im Kampf beschädigt werden.

Mit dem DLC kommt die neue Fraktion The Pure ins Spiel, deren Mitglieder ihre Körper fast vollständig mechanisiert haben. Die neue Technologie werden sich aber auch einige eurer Feinde zunutze machen.

Zeitgleich mit Blood and Titanium erschien zudem der kostenlose Content-Patch Leviathan. Damit erhalten alle Spieler die neue Fraktion der Forsaken, die verbannt wurden, da sie sich in Experimenten vollständig mutiert haben. Außerdem wurden mit Leviathan viele Balance-Änderungen am Spiel vorgenommen: Die meisten Waffen und alle Schadens-Typen wurden angepasst. Veränderungen am Mutationssystem sollen plötzliche Schwierigkeits-Spitzen verhindern. Zudem soll der einfache Schwierigkeitsgrad nun noch verzeihender sowie die höchste Stufe noch herausfordender sein.

Mitglieder der Forsaken (und der Pure, sofern ihr den DLC besitzt) werden euch als Auftraggeber, aber auch in Haven-Verteidigungsmissionen und in Plünder-Missionen begegnen. Blood and Titanium ist bereits im Epic Games Store für 4,99 Euro oder als Teil des Season Pass für 29,99 Euro erhältlich.