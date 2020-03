Retrokompott 112: Metroidvanias IV

Mit Folge 112 des Retropodcasts rund um Patrick Becher und Robin Lösch findet das große Thema Metroidvanias, das sich bereits durch die drei letzten Ausgaben zog, ein würdiges Ende. Erneut beschäftigen sich Oliver Lindau (GG-User v3to), Andreas, Derk und Marius mit Highlights und Lowlights dieses Genres. Und natürlich auch mit der Frage, ob es sich bei Metroidvanias denn überhaupt um so etwas handelt: ein Genre. Im Rahmenprogramm ist neben Patrick, Robin und Oliver noch fabskimo dabei, während Quizonkel Wolfgang mit Markus Wegl von Podcast Ewig Gestern einen neuen Kandidaten aufgestöbert hat. Wenn jemand von euch einmal Lust darauf hat, sich im Retrolurch-Quiz zu versuchen, schreibt dem Verfasser dieser News gerne eine Nachricht.

Das Programm:

00:01:08 Heute sind mit dabei

00:03:25 Retro Warm up - Auf in eine neue Runde

00:20:13 Retro Facts: Metroidvanias Teil IV

01:23:17 Retro Mysteries: Quiz mit Markus Wegl

01:56:05 Interview mit Christian Ohrens

03:05:04 Retro Play: Microdot C64

C64 03:15:46 Retro Play: Zeit für Altes und Neues

03:33:57 Sendeplan ab 9.3.2020

03:37:34 Retro Talk: Auspackvideo Andreas

03:41:10 Retro Talk: MSX 2 ( Axel )

) 03:47:57 Retro News: Neues aus der Szene

04:01:02 Retro Credits: Kurz vor Schluss

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 22. März 2020 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet bereits am 13. März ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt.