Age of Empires 4: Neuer Content Specialist vorgestellt

Microsoft und der Entwickler Relic Entertainment haben in einem neuen Info-Update auf der Age of Empires-Webseite einen Team-Neuzugang vorgestellt, der den Fans der Reihe nicht unbekannt sein dürfte. Zak Robinson hat vor neun Jahren den Youtube-Kanal ZeroEmpires ins Leben gerufen, um die immer noch lebendige Fankultur zur Reihe zu dokumentieren. Er selbst schreibt dazu:

In dieser Zeit habe ich über 1.000 Matches übertragen, viele Turniere organisiert und dabei geholfen, Preisgelder von über 100.000 Dollar für die Community zu organisieren. Ich war Beta-Tester für die Forgotten-Realms-Erweiterung und habe noch vieles mehr gemacht. Ich konnte beobachten, wie unsere Community von einer Handvoll Hardcore-Gamer anwuchs zu einer internationalen Gemeinschaft von Wololo-Kriegern. Und ich möchte diese neue Gelegenheit bei Relic Entertainment dazu nutzen, weiterhin ein Teil davon zu sein.

Da Age of Empires 4 noch eine Weile auf sich warten lassen wird, wird Zak Robinson auch andere Spiele des Franchise betreuen.

Unglücklicherweise darf ich noch nicht über meine Aufgaben bei Age of Empires 4 ins Detail gehen, aber ich werde mit dem Community-Team bei World's Edge auch an einer Reihe an Online- und Offline-Projekten für die anderen Spiele des Franchise arbeiten.