The Flower Collectors: Macher von The Lion's Song kündigen Detektiv-Adventure an

PC

Der österreichische Entwickler Mipumi Games hat 2016 mit seinem Episoden-Adventure The Lion's Song einen kleinen Hit gelandet (zum User-Video von Vampiro). Die Österreicher konnten im gleichen Jahr sogar den Deutschen Entwicklerpreis gewinnen. Jetzt haben sie einen Nachfolger angekündigt: Das Detektiv-Adventure The Flower Collectors.

Das Setting ist das politisch aufgeheizte Umfeld Barcelonas im Jahr 1977. In The Flower Collectors beobachtet Jorge, ein im Rollstuhl sitzender, ehemaliger Polizist, einen Mord. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, arbeitet er mit der jungen aufstrebenden Journalistin Melinda zusammen. Ausgestattet mit Kamera, Fernglas und Funkgerät decken die beiden von Jorges Balkon aus die schwelende Verschwörung in Barcelona auf, um in einer von Selbstzweifel geplagten Detektiv-Adventure-Story den Fall zu lösen.

The Flower Collectors soll ein emotionales Detektivspiel mit jeder Menge Herz werden und sei inspiriert von klassischen Noir-Kriminalfilmen und Spielen wie Firewatch von Campo Santo. Der Entwickler nennt die folgenden Features:

Löst einen fesselnden Mordfall mit einem ungewöhnlichen Handlungsstrang

Lernt facettenreiche Charaktere in Tiergestalt in einer atmosphärischen Welt kennen

Ermittelt mit Hilfe von Fernglas, Kamera und Funkgerät, um die Geheimnisse eurer Nachbarn von eurem Balkon aus zu enthüllen

Erarbeitet eine Chronik des Verbrechens, um dem Täter auf die Spur zu kommen

Befragt Zeugen wie Priester, Vagabunden, Nachtclub-Sängerinnen und neugierige ältere Damen

Taucht in das einzigartige Setting der Post-Franco Ära im Barcelona der 1970er Jahre ein

Legt statt Geschicklichkeit Wert auf vielfältige und schillernde Charaktere, eine interessante Welt sowie eine spannende Geschichte

The Flower Collectors soll noch dieses Jahr erscheinen. Abschließend könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen.