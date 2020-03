MoMoCa #339

Teaser Der MoMoCa mit Jörg und Hagen ist voll mit Ankündigungen: Die GDC-Doku steht für Crowdfunder bereit, die Ideen-Meetings finden bald statt und Feldherr Jörg rüstet sich für das nächste Letsplay.

Jörg und Hagen tun sich am Montagmorgen zusammen und wie der Zufall es will, läuft dabei ein Mikrofon. Diesen glücklichen Umstand nutzen beide, um euch die Themen der Woche auf GamersGlobal vorzustellen und eure Fragen zu beantworten. Aber das ist bei Weitem nicht alles: Die Zeit ist reif für ein neues Letsplay und dafür hat Jörg sich etwas Besonderes für die Spender einfallen lasen. Eure Einfälle wiederum könnt ihr uns in den Ideen-Meetings mitteilen, die im März stattfinden werden. Außerdem gibt es eine kleine Nachlese zum gestrigen GDC-Doku-Event. Alle Themen in der Übersicht: