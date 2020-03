GG-Rückblick KW 10/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 10: Rückblick von Sonntag, 1. März, bis Samstag, 7. März 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Seit dem 5. März ist mit Black Mesa ein ausgesprochener Spiele-Klassiker als Fan-Remake erhältlich – in unserem Test erfahrt ihr, ob sich der Kauf lohnt. Angeschaut in Form von Previews haben wir uns Animal Crossing - News Horizons und Final Fantasy 7 Remake. Hinzu kommen neben neuen Ausgaben unserer beiden Podcasts die Viertelstunde zu Fire Emblem - Fahle Schatten, eine neue Folge des „Darauf freut sich die Redaktion“-Formats oder auch das Premium-Magazin 2/2020. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Ablehnung gegenüber des Deutschen Computerspielpreises beziehungsweise der dazugehörigen Veranstaltung ist in der Community nicht gering. Dennoch entstanden unter der Meldung, wer den DCP 2020 moderiert, zahlreiche Diskussionen. Über deutlich weniger Kommentare, aber zugleich viele Aufrufe verfügt die News, dass Coin Master nicht indiziert wird. Außerdem interessierte euch der PC-Releasetermin für Death Stranding, die Demo zu Final Fantasy 7 Remake oder auch, dass Half-Life - Alyx nicht das Ende der Reihe darstellt. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 8. März (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Angenehm viel Lesestoff erwartete euch im Verlauf der vergangenen Tage auch von unseren Usern und Userinnen. Angefangen beim Spiele-Check zu Murder by Numbers über den User-Artikel „Liebloser, digitaler Kram“ bis hin zur DU-Galerie 2/2020 und den aktuellen Wochenend-Lesetipps:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Castlevania - Symphony of the Night jetzt für iOS und Android erschienen

Nicht nur Half-Life könnt ihr mit der Veröffentlichung von Black Mesa neu erleben, auch ein weiterer absoluter Klassiker wurde neu herausgegeben, wenn auch „nur“ für iOS- und Android-Geräte. Gemeint ist Castlevania - Symphony of the Night, das ihr für 3,49 Euro auf euer Smartphone oder Tablet herunterladen könnt.

» feiert achtjähriges News-Jubiläum «

— Admiral Anger am 3. März 2020 (passend dazu: seine erste News)

❺ ⚊ KW 10/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Dieses Mal im 5-Jahres-Rückblick: Ein Interview zu The Witcher 3 - Wild Hunt, unser Test zu Sunless Sea und die Ergebnisse der damaligen Sonntagsfrage. Außerdem erfahrt ihr, was unsere User seinerzeit spielten, hinzu kommen News zu Aussagen von Microsoft in Bezug auf PC-Spieler und von Blizzard hinsichtlich Diablo 3:

