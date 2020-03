Apex Legends: Entwickler führten Dataminer bewusst auf falsche Fährte

PC XOne PS4

Wir alle kennen die Meldungen über sogenannte Leaks beziehungsweise dass Dataminer in Spiele-Quellcodes Informationen ausfindig und öffentlich machen, deren offizielle Bekanntgabe zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen war.

Im Fall von Apex Legends spürten Dataminer zum Ende des vergangenen Jahres mit dem Namen James „The Forge“ McCormick einen neuen Spielcharakter auf, der über eine eigene Hintergrundgeschichte, spezielle Fähigkeiten und manches mehr verfügte. Die Folge war der frühe Leak dieses neuen Protagonisten, der erst in der ab dem 4. Februar verfügbaren Season 4 sein Debüt im Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment feiern sollte.

Allein, es kam ganz anders: „The Forge“ wurde von der ebenfalls neuen Figur „Revenant“ in einem animierten Kurzfilm eliminiert (siehe unter diesen Zeilen) – somit gab es mit Letzterem nur noch einen neuen Charakter. Schließlich stellte sich heraus, dass das Entwicklerteam die Dataminer mit voller Absicht hinters Licht geführt hatte, um die Bekanntgabe der tatsächlichen Neuerung – die Legende Revenant, der teilweise ebenfalls schon durchgesickert war – so lange wie möglich geheim zu halten, was letztlich funktioniert hat.

Gegenüber Dot Esports gaben die Entwickler unter anderem an, dass dieser Coup durch die Frustration erdacht wurde, der durch Dataminer entsteht: Diese „stehlen“ nicht nur die Geheimnisse, sondern auch das Recht, wie und wann das verantwortliche Studio einen neuen Inhalt ankündigt, in den die Mitarbeiter „Herz und Seele“ investiert hatten. Der Design Director Jason McCord erläutert, dass der Designer Rayme Vinson daraufhin eine Idee vorstellte:

Ehrlich gesagt, begann es als eine lustige Art und Weise, um Dataminer in die Irre zu führen, die damals das Gefühl hatten, sie hätten unsere nächste Legende entdeckt und unsere Überraschung ruiniert. Tatsächlich haben wir absichtlich gefälschte Konzeptgrafiken und Details in Patches durchsickern lassen, so dass es zum Zeitpunkt der Charakter-Ankündigung eine Brotkrumenspur geben würde. Das ist wirklich ziemlich verrückt. Ich kann mir kein anderes Spiel vorstellen, in dem es solch ein Täuschungsmanöver gab.

Weiter gibt das Studio an, dass es nie ein Modell oder ähnliches für den The-Forge-Charakter gegeben habe, was jedoch ein Teil der Community nicht glaubt. Stattdessen hoffen diese Spieler, die getötete Figur kehrt zurück, um sich an „Revenant“ zu rächen. McCord dazu kurz und bündig: „The Forge ist mausetot“.

Drew McCoy, der bis Ende Februar bei Respawn Entertainment als Executive Producer an Apex Legends gearbeitet hatte, machte in diesem Zusammenhang am 27. Januar seinem Ärger via Twitter Luft: