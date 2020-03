Worauf wollt ihr nicht verzichten?

Teaser Man kann sich auf viele Arten die Zeit vertreiben. Doch auf welche Freizeitbeschäftigung würdet ihr am wenigsten verzichten können? Lasst es uns und die anderen Umfrageteilnehmer wissen!

Computer- und Videospiele 35% Sport (aktiv) 23% Etwas anderes (siehe Kommentar) 13% Bücher 10% Serien 6% Fernsehen/ TV-Shows 4% Sportveranstaltungen/ -übertragungen 4% Brett-/ Pen-and-Paper-Spiele 3% Kinofilme 2%

News-Update (Ergebnis):Für etwas mehr als ein Drittel aller Umfrageteilnehmer (35 Prozent) sind Computer- und Videospiele als Freizeitbeschäftigung am wenigsten verzichtbar. Für nahezu ein Viertel (23 Prozent) ist es allerdings die Ausübung sportlicher Aktivitäten. Auf Platz 3 der Topliste landen Bücher, die jeder Zehnte für am wenigsten verzichtbar hält. 13 Prozent gaben zudem an, eine nicht konkret in der Umfrage angebotene Option zu bevorzugen. Gemessen an den Kommentaren dürfte insbesondere das Anören von Musik einen großen Teil der in diesem Punkt vergebenen Stimmen bilden.Ursprüngliche News:Für manch einen mögen Computer- und Videospiele die wichtigste Form der Unterhaltung sein. Gerade auf einer Gameswebsite liegt die Vermutung zumindest nahe, dass viele oder gar alle anderen Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, hinten anstehen müssen. Bücher lesen, Brettspiele zocken, ins Kino gehen oder dem Lieblingsverein im Stadion respektive vor dem TV-Monitor über die Schulter zu schauen, sind euch persönlich in letzter Konsequenz aber vielleicht doch noch etwas wichtiger. Ob das so ist, möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren. Konkret möchten wir wissen, auf welche Form der Freizeitbeschäftigung ihr am wenigsten verzichten könntet.Da wir natürlich nicht wirklich jede denkbare Form in der unten eingebetteten Umfrage einbinden können, stellen wir die unserer Meinung nach wichtigsten zur Auswahl. Aufgrund der etlichen Streaming-Dienste wie Netflix führen wir das tradionelle Fernsehen als separaten Punkt auf. Sollte für euch etwas anderes am wenigsten verzichtbar sein, wählt einfach die Option „Etwas anderes“ und verratet uns in einem Kommentar, was es bei euch ist. Lasst uns aber auch sonst näher in den Kommentaren wissen, weshalb diese oder jene Form der Freizeitaktivität für euch am wichtigsten ist und tauscht euch nach Belieben mit den anderen Usern aus.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link