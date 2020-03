Nvidia Geforce Now: Spiele von 2K Games ebenfalls nicht mehr verfügbar

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Für den vielversprechenden Streamingdienst Geforce Now von Nvidia scheint es aktuell nicht optimal zu laufen. Nachdem bereits Activision Blizzard und Publisher Bethesda ihre Titel aus der Angebotsliste von Geforce Now entfernen ließen, meldete nun Nvidia im eigenen Forum, dass auch Publisher 2K Games seine Spiele wie beispielsweise das komplette Borderlands-Franchise oder die 2K-Sportspiele von der Plattform abziehen.

Kleinere Publisher scheinen sich dem Rückzugsreigen ebenfalls angeschlossen zu haben, da zum Beispiel The Long Dark von Hinterland auch nicht mehr verfügbar ist. Die Gründe sind auch in diesen Fällen höchstwahrscheinlich die fehlenden Lizenzrechte beziehungsweise Vertragsabschlüsse aus dem Betastatus von Geforce Now, die laut den unterschiedlichen Partnern nicht mehr gültig sind.

Im Gegensatz dazu hat der polnische Publisher und Entwickler CD Projekt RED (The Witcher-Spielreihe) bekräftigt, dass der kommende RPG-Titel Cyberpunk 2077 ab dem ersten Tag auf Nvidia Geforce Now zur Verfügung stehen wird.