Everspace 2: Beta und Early Access auch wegen GDC-Verschiebung später

PC XOne PS4

Der um sich greifende Covid-19-Virus und die aufgrund dessen verschobene Games Developers Conference wirken sich auch auf Everspace 2 aus, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Nach Angaben des Entwicklerstudios Rockfish Games wurden alle drei Testzeiträume mehrere Monate nach hinten verschoben. Konkret bedeutet das, dass die geschlossene Alpha nun Ende Mai beginnt, während die Closed Beta für August angesetzt ist. Der Start der Early-Access-Phase ist nicht mehr für September, sondern für Dezember dieses Jahres vorgesehen.

Als weitere Gründe für die Verschiebungen werden sogenannte AAA-Blockbuster angegeben, deren Veröffentlichung mit dem ursprünglichen Early-Access-Datum von Everspace 2 kollidieren. So erscheint (voraussichtlich) im September Cyberpunk 2077 (in der Preview), zudem wurde von Square Enix kürzlich Outriders (in der Preview) angekündigt, dessen Release ebenfalls für den genannten Monat vorgesehen ist. Die Entwickler weiter:

Offensichtlich gibt es eine ziemliche Überlappung zwischen dem Publikum [für diese Spiele] und unserem, weshalb wir beschlossen haben, dass es nicht klug wäre, direkt gegen zwei Sci-Fi-Shooter-RPG-Schwergewichte anzutreten, wodurch nicht viel Platz für andere Sci-Fi-Shooter bleibt, die zur gleichen Zeit herauskommen.

Da die GDC verschoben wurde, können geplante Termine mit Vertretern der großen Plattformen und möglichen Partnern für die Konsolenveröffentlichungen von Everspace 2 nicht stattfinden. Als Alternative plant das in Hamburg ansässige Studio nun Telefon-Konferenzen. In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass man sich in finanzieller Hinsicht in einer „komfortablen“ Situation befindet und das Projekt an sich somit nicht gefährdet ist. Zugleich bedeuten die später stattfindenden Tests auch, dass es mehr Inhalte in der Alpha, Beta und im Early Access geben wird.

Im aktuellen Steam-Posting gehen die Entwickler darüber hinaus auf die neuen Cockpits der Raumschiffe ein und äußern sich zum Stand einer eventuellen Virtual-Reality-Fassung von Everspace 2 (die noch nicht beschlossen wurde).