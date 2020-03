Doom Eternal: Systemvoraussetzungen und Video zum Metal-Soundtrack

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf der Steam-Produktseite zu Doom Eternal (in der Preview) wurden für die PC-Spieler unter euch die Systemvoraussetzungen zum kommenden Shooter von id Software veröffentlicht – kurze Zeit später verschwanden die Angaben jedoch wieder. Die Gründe dafür sind derzeit nicht bekannt (möglicherweise waren die Anforderungen nicht final), sodass ihr die folgende Auflistung unter Vorbehalt betrachten solltet. Sobald die endgültigen Angaben feststehen, aktualisieren wir diese News.

Minimale Systemvoraussetzungen:

gedacht für: 1080p, 60 FPS, niedrige Grafikeinstellungen

Betriebssystem: Windows 7 oder Windows 10 (jeweils 64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5 mit 3.3 GHz oder besser / AMD Ryzen 3 mit 3.1 GHz oder besser

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) oder AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

freie Festplatenkapazität: 50 Gigabyte

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

gedacht für: 1440p, 60 FPS, hohe Grafikeinstellungen

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i7-6700K oder besser / AMD Ryzen 7 1800X oder besser

Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (8 GB) ooder AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB)

freie Festplatenkapazität: 50 Gigabyte

Damit die News nicht ausschließlich aus Spekulationen besteht, könnt ihr euch nachfolgend ein aktuelles, offizielles „Hinter den Kulissen“-Video anschauen, durch das ihr einen Blick in die Entstehung des Soundtracks erhaltet. So wurden für diesen zum Beispiel 23 Metal-Sänger gesucht und gefunden, die wiederum als Chor einige der Musikstücke einsingen. Neben den Sängerinnnen und Sängern – die am Ende des Videos samt eventuell vorhandener Band aufgeführt sind – kommen in der Aufnahme auch der Komponist Mick Gordon oder der Lead Audio Designer Chad Mossholder zur Wort.