Castlevania - Symphony of the Night jetzt für iOS und Android erschienen

Konami hat vor kurzem überraschend den Klassiker Castlevania - Symphony of the Night für Android und iOS veröffentlicht. In einem Twitter-Eintrag begründete die Firma diese Entscheidung mit der dritten Season der Castlevania-Serie auf Netflix und dem Gefühl, dass die Welt mehr Castlevania und Alucard gebrauchen könne. Die mobile Version bietet Support für externe Controller und ist auf beiden Systemen für 3,49 Euro erwerbbar. Ohne Mikrotransaktionen oder Werbung. Bei der Sprachausgabe ist die ursprüngliche Version leider nicht wieder mit dabei.

Symphony of the Night erschien ursprünglich 1997 für die Playstation und war das erste Spiel der Reihe, das unter Koji Igarashi entstand. Es brach das bisher relativ geradlinige Spielprinzip auf und schickte den Spieler auf Entdeckungstour. Im Laufe dieser Reise muss Alucard in einer ungünstig verwinkelt gebauten Burg Mittel und Wege finden, um neue Areale zu erreichen. Damit gilt Symphony of the Night als einer der Begründer des Metroidvania-Genres. Einer der populärsten Vertreter ist das Spiel auf jeden Fall.