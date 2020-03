PC Engine Mini: Veröffentlichungen verschiebt sich wegen Corona

andere

Das derzeit grassierende Corona-Virus hat weitere Auswirkungen auf die Spielebranche. Nachdem unter anderem die Organisatoren der Game Developers Conference (GDC) die Entwicklerkonferenz auf den Sommer verschoben und Epic sein Unreal-Fest gleich ganz abgesagt hat, musste nun Konami die für den 19. März 2020 geplante Veröffentlichung des PC Engine CoreGrafx mini bis auf weiteres verschieben. Aufgrund des Virus konnte die Produktion in China nicht wie geplant stattfinden. In einer Stellungnahme entschuldigt sich Konami bei seinen Kunden und will den neuen Liefertermin schnellstmöglich bekanntgeben:

Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um die PC Engine CoreGrafx mini so schnell wie möglich zu liefern und werden nach Bestätigung weitere Einzelheiten zum Lieferzeitpunkt bekannt geben.

Für weitere Informationen rund um die Retro-Mini-Konsole könnt ihr euch das unten eingebundene Video anschauen. In unserer News PC Engine CoreGrafx mini: Konami gibt Termin und Lineup bekannt könnt ihr euch zudem über das Lineup und den angestrebten Preis der Konsole informieren, die jedoch zunächst nicht in Deutschland erscheinen wird.