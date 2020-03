Wochenschluss-Podcast #46

Teaser Diesen Freitag besprechen Dennis und Hagen ausführlicher die Gameplay-Szenen von Half-Life - Alyx und widmen sich der angekündigten HBO-Serie zu The Last of Us sowie großen Veranstaltungs-News.

Es freitagt in Deutschland. Dennis und Hagen haben sich mit ihren Macheten durch das undurchdringliche Geäst der News-Wälder geschlagen und breiten die Funde ihrer Expedition akustisch in diesem Wochenschluss-Podcast für euch aus: Die Games Developer Conference 2020 wurde nun doch wegen Corona verschoben, bei der diesjährigen E3 knirscht es bei den Organisatoren und der Deutsche Computerspielpreis hat sein Moderations-Duo gefunden. Valve veröffentlichte rund zehn Minuten Gameplay-Material zum kommenden Half-Life in VR und rund zwei Monate vor Release von The Last of Us - Part 2 wird eine HBO-Serie zum Franchise angekündigt. Alle Themen in der Übersicht: 00:22 Dennis und Hagen wünschen einen schönen Freitag und erörtern die hochphilosophische Frage, wann man einen WoSchCa idealerweise hört

02:36 Die GDC 2020 verschiebt sich auf den Sommer (zur News)

04:08 Aber es gibt dennoch am Wochenende eine Dosis GDC: Als Crowdfunder oder Late-Bird-Unterstützer der GDC-Doku könnt ihr am Sonntag, 8.3.2020, um 18 Uhr der Live-Premiere der Doku auf Youtube beiwohnen, bei der Jörg auch im Chat mit euch dabei ist.

05:57 Der Deutsche Computerspielpreis 2020 wird gemeinsam von Barbara Schöneberger und Nino Kerl (aka Ninotaku) moderiert. Werden wir da einschalten? (zur News)

09:53 Noch mehr Messekriselei: Die Produktionsfirma iam8bit zieht sich von der Mitorganisation der E3 2020 zurück (zur News)

15:39 Valve hat drei kurze Gameplay-Trailer zu Half-Life - Alyx veröffentlicht. Darin seht ihr unter anderem Schusswechsel und die Gravity-Handschuhe von Alyx in Aktion. Dennis ist sehr angetan, Hagen vergleicht es gern mit ...

Kommentare

