Amnesia - Rebirth: Neuer Serienteil kommt Ende 2020 für PC und PS4

PC PS4

Frictional Games hat mit Amnesia - Rebirth einen Nachfolger zu ihrem Survival-Horror-Titel Amnesia - The Dark Descent und dessen Nachfolger Amnesia - A Machine for Pigs (im Test, Note: 7.5) angekündigt. Der Release ist für den Herbst 2020 angesetzt. Erscheinen soll das Spiel auf dem PC via Steam und auf der PS4. Das Spiel soll im Herbst 2020 für PC (Steamseite) und PS4 erscheinen. Im Ankündigungstrailer, den ihr unterhalb dieser News findet, geht es bereits sehr düster zu. Ihr seht ein Wrack, Ruinen und auch etwas Übernatürliches.

In einem Eintrag auf dem Playstation-Blog schreibt Creative Director Thomas Grip, der Nachfolger setzt auf eine neue Protagnistin, ein neues Setting und eine neue Geschichte – gleichzeitig soll der Titel sich direkt wie Amnesia anfühlen und ohne Gimmicks oder ganz neue Experimente auskommen. Stattdessen versuchen die Entwickler, mit den Erwartungen der Spieler zu arbeiten, um wieder den Horror-Kitzel auszulösen. Zugleich werde Amnesia - Rebirth eine unheimliche wie emotionale Geschichte erzählen und will euch auf wirklich beängstigende Gedanken bringen. Das lässt an das letzte Spiel von Frictional Games denken: In SOMA rückten die schwedischen Entwickler mit einer Geschichte um digitalisierte Persönlichkeiten den Fokus auf existenzialistische Ängste.