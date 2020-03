Spiele-Check: Rimworld - Fantastische Abenteuer in der SF-Kolonie-Sim

PC Linux MacOS

Diese Basis steht recht stabil, im Nachgang an die letzte Insektenplage ging jedoch die Thronerbin hops. Um einen Nachfolger zu ernennen, muss auch ein Monument her.

Unendliche Geschichten

Räume in Bergen bringen die Gefahr von Insektenplagen mit sich. Wer zu tief gräbt...

Diese Basis hat viele Schwächen, aber einen Stall! Und es gibt natürliche Höhlen.

Koloniemanagement

Ich kann für zig Bereiche Regeln festlegen.

S kye hält eine Rede für ihre Untertanten. Dank ihrer Socialskills gibt es einen Mood-Buff.

Royalty

Skye wurde zum Junker ernannt und stellt jetzt einige Anforderungen.

Hier bin ich auf dem Weg um den Sonnenverfinsterer zu zerstören.

Fazit

Die Welt wird basierend auf einem Seed generiert. Jedes Biom stellt andere Herausforderungen.

Survival-Aufbaustrategiespiel mit taktischen Kämpfen und optionalem Permadeath für PC, MacOS und Linux

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: Rimworld: 29,99 Euro; Royalty: 16,79 Euro

In einem Satz: Komplexe und fordernde Aufbaustrategie mit taktischen Kämpfen, in der sich auch noch unendlich viele Geschichten entwickeln

Am 24.2.2020 wurde der Sci-Fi-Kolonie-Simulatorvon Ludeon Software nicht nur auf Version 1.1 gehoben, es gab auch eine überraschende Veröffentlichung: Mitist der erste DLC für Rimworld erschienen. Er bringt neben neuen Objekte auch neue Mechaniken. Meine Kolonisten können nun in einem Imperium im Adelsrang aufsteigen, indem sie Aufgaben erfüllen. Das bringt ihnen nicht nur Psi-Fähigkeiten und andere Vorteile. Sie werden auch richtig anspruchsvoll. Aber auch sonst hat sich im an das Setting vonerinnernden Mammutwerk von seit dem letzen Check, damals noch die Version Alpha 14 , sehr viel getan. Nach 40 Stunden mit Version 1.1 und Royalty ist es Zeit für einen neuen Spiele-Check.Grundsätzlich dreht sich Rimworld um abgestürzte Kolonisten, die aus dem Cryo-Schlaf erwachen und den Planeten wieder verlassen möchten. Dem Planeten entkommt ihr etwa, indem ihr erfolgreich zu einem Schiff auf dem Planeten reist und es erbeutet oder gleich selbst eines baut. Wie in einem Rollenspiel hat jeder Kolonist zahlreiche Werte und auch Itemslots (Kleidung/Rüstung, Waffen). Werte gibt es in Bereichen wie Konstruktion, Kochen oder Bergbau. Gelernt wird durch Anwendung. Mit einer Leidenschaft für eine Tätigkeit geht das schneller. Wissen geht aber durch Nichtanwendung der Fähigkeit auch wieder verloren. Manche Dinge sind an bestimmte Werte geknüpft (etwa Anbau von Heilpflanzen), in jedem Fall liefern bessere Leute aber auch bessere Ergebnisse: Schwerter werden stärker, Statuen schöner, Operationen (Amputationen, Prothesen, Einbau von Technik...) gelingen besser und Fehlschläge verbrennen weniger Ressourcen. Dazu kommen zahlreiche positive oder negative Eigenschaften: Manche sind besser gelaunt oder arbeiten schneller, andere werden Kannibalen oder Pyromanen.Rimworld dreht sich nun darum, was von der Zeit des Absturzes bis zur Flucht passiert. Und das ist ziemlich viel. Grundlage ist eine von drei Erzähler-KIs, die Zufallsereignisse steuern: lieber lange Aufbauphase, ansteigende Schwierigkeit oder totalen Zufall? Dazu kommen die Schwierigkeitsgrade von friedlich bis fast unschaffbar. Zufallsereignisse sind etwa eine Sonnenfinsternis, eintreffende Handelskarawanen, abgestürzte Menschen, Meteoriteneinschläge, Angriffe von Fraktionen, Stämmen, Insekten oder Robotern und vieles mehr. Dazu gibt es Quests. So habe ich etwa eine abgestürzte Dame retten wollen, bin mit zwei Mann hingereist und geriet in einen Hinterhalt. Die Gerettete war dann nicht transportfähig. Also errichtete ich ein Notlager und versorgte sie (und einen zwischenzeitlich ins Koma gefallenen Kolonisten) medizinisch, bis ich es schließlich gerade so noch nach Hause schaffte. Das Erstellen einer Karawane (deren Transportkapazität steigt durch ihre Transporttiere) kann ich beispielsweise auch nutzen, um Ressourcen in benachbarten Gebieten abzubauen, zu handeln oder andere Fraktionen zu überfallen. Die Möglichkeiten, Geschichten zu erleben, sind schier unendlich.Von entscheidender Bedeutung ist der Aufbau und das Management meiner Kolonie. Ich brauche Schlafzimmer, eine Küche, ein Labor, Werkstätten, Lager, Gefängnisse und weiteres. Dazu nutze ich vor allem die Ressourcen, die mir die Karte bietet, oder handele. Neue Objekte schalte ich durch Forschung frei. Mittlerweile ist deutlich mehr hinter der "Forschungswand", etwa Batterien und Solarzellen. All meinen Kolonisten teile ich Aufgaben zu, die sie mit einer bestimmten Priorität absolvieren sollen. Das führt dazu, dass im Idealfall die Kolonie von selbst blüht und gedeiht. An den verschiedenen Arbeitsstationen stelle ich ein, was wie oft oder wie lange oder wann wieder produziert werden soll und mit welchen Ressourcen aus welchem Umkreis. Und wo sollen die Produkte hin? Eine Kolonie ist dann im Ergebnis wie eine kleine, automatisierte Fabrik.Ich lege auch fest, was wo gebaut oder abgebaut werden soll, welche Tiere gejagt oder gezähmt werden sollen. Erledigt wird das ebenfalls entsprechend der festgelegten Prioritäten. Eingreifen muss ich vor allem bei besonderen Vorkommnissen, etwa wenn nach einem Kampf die halbe Basis vollgeblutet ist und dringend schnell geputzt werden muss, oder mir das Holz ausgegangen ist. Über Policys kann ich Regeln festlegen, wer sich in welchen Arealen aufhalten darf, was verspeist wird, was angezogen wird oder wer welche medizinische Versorgung bekommt. Durch diese Vorlagen kann ich dann auch schnell auf bestimmte Situationen reagieren. Bei einem Überfall schicke ich beispielsweise meine Pazifisten in einen Saferoom oder lasse Kämpfer schwere Rüstungen anziehen. Rimworld bietet zudem zahlreiche Statistiken und Infos an, etwa zur Schönheit des Raumes oder welche Objekte noch in ein Schlafzimmer gehören. Das klingt jetzt alles etwas kompliziert. Tatsächlich ist der Einstieg aber recht einfach, zumindest wenn ihr nicht gleich eine große Herausforderung sucht. Je schwerer die Einstellungen, desto wichtiger wird die Effizienz. Rimworld ist aufgrund der guten Skalierbarkeit daher sowohl für Einsteiger als auch für Exceltabellen-Fanatiker sehr gut geeignet.Royalty führt als wesentliches Element die Imperien ein. Innerhalb eines Imperiums können meine Pawns im Adelsrang aufsteigen und so letztlich eine Siegoption erreichen, nämlich die Aufnahme in die imperiale Flotte. Wer im Rang aufsteigt, bekommt bionisch geförderte Psi-Optionen und kann so beispielsweise Gegner betäuben oder Schmerz mindern. Bereits Junker können außerdem imperiale Unterstützungstruppen anfordern, die sofort per Transportkapseln anreisen. Um aufzusteigen, muss ich Gunstpunkte sammeln. Das geht durch zahlreiche neue Quests (Gefangene aufnehmen, royale Gäste edel bewirten und vieles mehr) oder indem ich dem rund zweimal jährlich vorbeischauenden Steuereintreiber Gold oder Sklaven mit auf den Weg gebe.Quests und Tribute sind jeweils einem Pawn zuzuordnen, der dann in der Gunst und schließlich im (vererbbaren) Adelsrang steigt. Das hat aber auch Nachteile. Zum einen werden bestimmte Aufgaben nicht mehr erledigt: Ein Junker putzt nicht mehr. Zum anderen steigen ihre Bedürfnisse. Es müssen ein repräsentatives Schlafzimmer und ein Thronsaal her. Hierfür gibt es (auch sonst nützliche) neue Objekte wie Feuerschalen, royale Betten, Musikinstrumente, Throne und Säulen, die auch die Decke abstützen. Außerdem wollen die Royalen nur in neu hinzugefügte feinste Kleider gewandet sein und simples Essen ist ihnen nicht mehr gut genug. Natürlich gibt es auch Befehle, die automatisch zu aktiven Quests werden. Nichtbefolgung führt zu Stimmungsverlust. Wertvolle, aber in gewisser Weise nur repräsentative Räume, führen dazu, dass der Wert meiner Kolonie steigt und sie somit ein interessanteres Ziel für Raubzüge wird. Wenn ich keine Lust auf Adelsgedöns habe, kann ich es auch einfach sein lassen, und mich trotzdem an den neuen Objekten und Änderungen erfreuen.Neu ist auch, dass die Roboter jetzt mit ganzen Basen neben meiner Kolonie aufschlagen können. Immerhin sind sie zunächst im Ruhezustand. Als ich dann aber von einem Stamm angegriffen wurde, hat eine verirrte Seele die Roboter angegriffen und aktiviert. Mit royaler Unterstützung habe ich zwar alle Angreifer besiegt. Ein guter Teil der Karte war aber durch die Gefechtstürme unpassierbar geworden. Zum Glück hatte ich schon einen Granatwerfer und konnte so die Bedrohung endgültig ausschalten. Mit den von den Robotern erbeuteten Komponenten baute ich dann neue Waffen und Rüstungen und bin mit Packtieren und Granatwerfer losgezogen, um einen von einer anderen Fraktion errichteten Sonnenverfinsterer zu zerstören. Die ohnehin verfeindete Fraktion war sauer, weil ich einer gewissen Person Zuflucht gewährt hatte.Wenn ihr im Definitionswörterbuch "immersive storytelling" nachschlagt, werdet ihr dort Rimworld finden. Es gibt kaum ein Spiel, das so vielfältige, spannende Geschichten kreiert. Und zwar gepaart mit einer faszinierenden, nachvollziehbaren Spielmechanik bei gleichzeitiger Skalierbarkeit der Schwierigkeit. Dazu kommt der stimmige Soundtrack. Sowohl seit dem letzten Check als auch mit dem DLC hat Tynan sehr viele, kleine Änderungen und Ergänzungen mit teils großer Wirkung durchgeführt. Fallen können nicht mehr so dicht gesetzt werden, Geschütztürme sind schwächer, ich kann mit Raffinerien Benzin herstellen, eine Wassermühle kann für steten Stromfluss sorgen. Nachttische und Kommoden sind förderlich für Schlafzimmer und Krankenstationen. Trotz großer Modfreundlichkeit und zahlreichen Mods hatte ich noch nicht das Bedürfnis, eine Mod auszuprobrieren. Gerade weil Tynan das Spiel so behutsam ausbalanciert. Dabei lässt er sich aber auch von der Modszene inspirieren, so gibt es jetzt mehr Ruinen auf den Karten.Nach rund 170 Stunden in Rimworld habe ich noch nicht ansatzweise das Gefühl, alles gesehen zu haben. Und habe es auch nicht. Jedes Biom bietet beispielsweise ganz unterschiedliche Herausforderungen. Spiele ich im ewigen Eis, im arktischen Wald, eine Waldkarte, im Sumpf, im tropischen Regenwald oder der Wüste? Mit Straßen, Hügeln, Bergen, Flüssen? Jede Partie ist bereits aufgrund der Gegebenheiten auf der Karte unterschiedlich. Dazu bieten auch alle grundsätzlichen Basen-Typen unterschiedliche Chancen und Risiken: Grabe ich mich in den Bergen ein, werde ich vielleicht von Insekten gestört. Eine stadtähnliche Basis verlangt viele Ressourcen und ist schwerer zu schützen. Eine kompakte Basis bietet wenig Raum und Chancen, den Himmel zu sehen.Ich werde sicher noch weitere 170 Stunden in Rimworld stecken, ohne auch nur ansatzweise alles probiert und erlebt zu haben. Wenn ihr Rimworld noch nicht gespielt habt, solltet ihr nicht zögern und einem der bisher besten Spiele des Jahrhunderts die verdiente Chance geben. Wenn ihr sowieso schon Spaß mit Rimworld habt, ist Royalty der nächste Schritt.