Cyberpunk 2077: Überarbeitete Protagonistin vorgestellt // Actionfigur

PC XOne PS4

Nicht unpassend zum Internationalen Frauentag veröffentlichte CD Projekt Red eine überarbeitete Version der Protagonistin V, die ihr in Cyberpunk 2077 (in der Preview) steuern könnt, sofern ihr euch nicht für ihr männliches Pendant entscheidet (bei Bedarf werdet ihr eure Spielfigur gemäß euren Vorstellungen anpassen können).

Durch das entsprechende, via Twitter veröffentlichte Bild (siehe auch das Artwork über diesen Zeilen), zu dem die Entwickler nur schreiben „Miss V, eine Freude ...“, könnt ihr euch einen Eindruck von der „neuen“ V machen. Im Gegensatz zur bisherigen Version wurde zum Beispiel die Haarfarbe geändert, hinzugekommen sind außerdem Piercings in den Ohren oder auch kleinere Veränderungen im Gesicht.

Auf die Aufforderung eines Twitter-Users, dass „wir eine umkehrbare Verpackung benötigen“, wurde mit einem kurzen „Du schaust sie dir gerade an.“ reagiert. Solltet ihr Cyberpunk 2077, dessen aktueller Veröffentlichungstermin der 17. September 2020 ist, im Einzelhandel erwerben, könnt ihr demnach das Box-Cover euren Vorlieben entsprechend gestalten.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen PureArts in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red eine Actionfigur von V an (weiblich und männlich), die über zahlreiche Details wie einen handbemalten Kopf, eine Lederjacke mit blauen Lichtern am Kragen oder auch eine Klinge am linken Arm verfügt (siehe die Bilder bei VG24/7). Die Möglichkeit der Vorbestellung startet am 20. März, die Veröffentlichung der Figur ist für das dritte Quartal 2020 vorgesehen. Wie hoch der Preis des Produkts ist, ist bislang nicht bekannt.