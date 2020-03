Elmarion - Dragon Time: Demo zum Drachen-Rollenspiel verfügbar

PC

Am 12. März startet Elmarion - Dragon Time, das Erstlingswerk des russischen Indie-Entwicklers Fleon Games, auf Steam in den Early Access. Bereits jetzt steht eine knapp ein Gigabyte große Demo zum kostenlosen Download bereit, die euch in diesem Action-Rollenspiel erste Kämpfe in Form einer schuppigen, Feuer spuckenden Flugechse spielen lässt. Den Link zum Download findet ihr am Ende dieser News.

Die Idee hinter Elmarion - Dragon Time ist laut Entwicklern, „den Spieler die Kraft und Stärke dieser großartigen Kreaturen spüren zu lassen, die in den Spielen meistens als böse Bosse auftreten“. So dürft ihr eine große, offene Welt erkunden, Quests erledigen, in denen ihr mal ganze Dörfer niederbrennen, mal aber deren Bewohnern auch helfen müsst. Dazu kommen Massenschlachten gegen Untote oder andere Drachenschwärme sowie ein Stadtentwicklungs-Part und die üblichen Rollenspielelemente, bei denen ihr Fertigkeitspunkte verteilt und neue Angriffs- oder Verteidigungszauber eures Drachen freischaltet.

Elmarion - Dragon Time soll beim Early-Access-Start bereits komplett spielbar sein, allerdings nur mit einem Feuerdrachen. Bis zum geplanten Release im Herbst 2020 sollen weitere spielbare Drachen hinzukommen und ein paar Spielmechaniken nachjustiert werden. Unterstützt werden ausschließlich russische und englische Texte und Sprachausgaben.